В Казахстане создадут комиссию по распределению молодых специалистов

Министр науки и высшего образования утвердил Положение о комиссии по распределению на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

Комиссия создается для распределения и направления на работу либо в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу, молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.

Основными задачами Комиссии являются:

распределение на работу молодых специалистов текущего года выпуска;

распределение на работу лиц, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю текущего года выпуска;

повторное распределение молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в случаях и по основаниям, предусмотренным правилами, в том числе выпускников предыдущих лет;

направление молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу (безработных) в случае отсутствия вакантных рабочих мест на момент распределения;

освобождение от отработки молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа;

предоставление отсрочки от исполнения обязанности по отработке в случаях и по основаниям, предусмотренным правилами.

Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом руководителя ОВПО или НООЗ, либо лицом, его замещающим, не позднее первых пяти рабочих дней с начала календарного года.

В состав Комиссии входят:

представители руководящего состава и работники ОВПО или НООЗ;

представители местных исполнительных органов (по согласованию);

представители отраслевых центральных исполнительных органов (министерств) или подведомственных им организаций, объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, НПП "Атамекен", молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления и иных организаций, связанных с вопросами трудоустройства и занятости (по согласованию).

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствовавших на заседании его членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии (либо лицо, выполняющее его функции).

Комиссия принимает одно из следующих решений:

о направлении на работу;

о направлении на постановку на учет в качестве лица, ищущего работу (безработного);

об освобождении от обязанности по отработке;

о предоставлении отсрочки;

иное решение в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Заседания Комиссии проводятся ежегодно в очном или дистанционном формате для осуществления распределения выпускников текущего года в соответствии с академическим календарем, но не позднее 1 июля (первоначальное распределение).

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2024 года.