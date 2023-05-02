Участок улицы Кордай закрыли на ремонт в Астане

В столице начался ремонт дорожного полотна по улице Кордай. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в акимате Астаны.

Средний ремонт дороги пройдет со 2 по 8 мая. Полностью перекрыли движение для транспорта по улице Кордай на участке от проспекта Момышулы до улицы Балкантау.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах", – говорится в сообщении.

В Астане начали бороться с комарами. В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21:00 до 04:00, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности.

