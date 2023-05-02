Водители из Мангистау принуждают друг друга участвовать в забастовке против поднятия цен на ГСМ

В социальных сетях и мессенджерах появилось видео. На кадрах видно, что один из водителей ругает и оскорбляет другого за то, что тот не участвует в акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Автор видео догнал движущийся грузовик и остановил его. Из видео понятно, что он заставляет другого человека стать участником забастовки против поднятия цен на дизельное топливо.



"Ребята, посмотрите, это я его поймал по дороге в Бейнеу, держу рядом с селом Беки. Он какие-то оправдания говорил, когда стояли перед ХГМЗ (заводом). Куда ты идешь?" – спросил автор видео.





Водитель, не желавший участвовать в митинге, пытался объяснить, что везет машину ее владельцу. Однако автор видео не отпустил водителя грузовика, а потребовал у него вернуться и присоединиться к бастующим. Еще на одном видео водитель агитирует другого так же участвовать в акции протеста. Действие происходит по дороге в Жанаозен.



Как сообщили Mangystaumedia.kz в областной прокуратуре, они в курсе, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются материалы лиц, призывающих к участию в незаконных акциях протеста, а также принуждающих к участию в них других водителей грузовых автомобилей.



"За призывы, организацию и участие в незаконных акциях наступает ответственность по статье 488 КоАП в виде взысканий вплоть до 25 суток ареста. Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток", – ответили в прокуратуре.

Что касается распространения ложных и фейковых сообщений, то эти действия являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса (лишение либо ограничение свободы до семи лет).

В связи с этим прокуратура области призывает пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться на провокации.