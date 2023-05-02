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Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Неустойчивый характер погоды ожидается в Казахстане в ближайшие три дня Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный северный антициклон определит погоду северных, центральных и южных регионов страны, поэтому здесь ожидается погода без осадков, в ночные часы сохранятся заморозки.

"В восточных, юго-восточных и западных регионах республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки, на западе – дождь, временами сильный дождь с грозами, градом. На востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", – рассказали синоптики. 

По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах – пыльные бури.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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