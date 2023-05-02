Названы регионы Казахстана с проблемами водоснабжения

На заседании правительства 2 мая 2023 года министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал, что в нескольких регионах страны наблюдается наименьший уровень охвата питьевой водой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% и в селах – 94,5%.

"Так, 100%-ный доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в девяти регионах – Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Северо- и Западно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Кызылординской областях". Марат Карабаев

Тем временем наименьший уровень охвата питьевой водой в городах отмечается в Жамбылской области – 91,9%, в селах в Костанайской – 80,4%, Акмолинской – 89,8% и Северо-Казахстанской областей – 85%.

"Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, что позволяет повысить уровень показателей отстающих регионов". Марат Карабаев

Также он сообщил, что сегодня из 6295 сел обеспечены услугами водоснабжения 4900 сел: 4159 сел – центральным водоснабжением и в 741 селе установлены комплексные блок-модули.

По словам главы Мининдустрии, вопрос с питьевой водой для 1395 сел планируется решить до конца 2025 года.

"Из оставшихся сел 69%, то есть 963, относятся к малонаселенным пунктам, где в целях эффективного использования бюджетных средств будут установлены комплексные блок-модули за счет средств местных бюджетов. В 391 селе будет обеспечено строительство централизованного водоснабжения по линии нашего министерства и в 41 селе внутрипоселковые сети будут проложены в рамках реализации проектов по строительству групповых водоводов через министерство экологии и природных ресурсов". Марат Карабаев

По данным МИИР РК, из 89 городов к питьевой воде имеют 100%-ный доступ 64 города, или 72%. Из 6295 сел имеют доступ 4900 сел, или 78%.

В 2023 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге на реализацию 402 проектов, в том числе в городах – 135 проектов на сумму 167 млрд тенге, в селах 267 проекта – на сумму 113 млрд тенге.

Ранее представители Министерства экологии и природных ресурсов рассказали, что наиболее подвержены дефициту питьевой и поливной воды южные и западные регионы страны.