Как высокая инфляция влияет на фондовый рынок – мнение экспертов

Высокая инфляция заставляет инвесторов избегать рисков, и способна снижать их интерес к фондовому рынку. О причинах этого Zakon.kz рассказали инвестиционные эксперты.

Повышенная инфляция и постоянный рост ключевых ставок ведет не только к повышению цен, обесцениванию денег и снижению покупательной способности, но и отрицательно сказывается на отношении инвесторов к инвестициям на фондовом рынке.



Бегство от рисков

Исполнительный директор Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) Данияр Темирбаев говорит, что высокая инфляция существенно влияет на фондовый рынок и восприятие инвесторов.

"Инвесторы, даже те, кто не сильно разбираются в макроэкономике, прекрасно понимают, что уровень инфляции влияет на их инвестиции. Логическая цепочка примерно такая – когда уровень инфляции высокий, центральные банки стран начинают повышать ставки для того, чтобы охладить рынок. При таких условиях, инвесторам становится гораздо интереснее покупать долговые бумаги, нежели акции. Поскольку акции это высокорисковые активы", – комментирует Данияр Темирбаев.

Он пояснил, что если в нормальных условиях инвесторы готовы получать доход от ценных бумаг в размере 10-15%, то при высокой инфляции и ставках риски потерь повышаются, поэтому инвесторам нужна более высокая премия. В такой ситуации инвесторы могут даже предпочесть хранить деньги на депозите под те же 10-15% гарантированной доходности.

"Как правило, в этих условиях происходит бегство от риска. Но когда центральные банки начинают останавливаться в повышении ставок, то и инвесторы возвращаются на рынок, они понимают, что ситуация с инфляцией более-менее стабилизируется", – поясняет Данияр Темирбаев.

Кроме того, при высокой инфляции, компаниям становится сложнее обслуживать долги. Нагрузка на бизнес растет и увеличиваются риски дефолтов. В результате компании начинают экономить, сокращать штат сотрудников, возникают трудности на рынке труда, происходит экономический спад и рецессия. Все это негативно сказывается и на фондовом рынке.

"Высокая инфляция снижает интерес со стороны инвесторов к фондовому рынку. Причем это касается как местных инвесторов, так и иностранных. У инвесторов нет национальности. Будь это крупный хедж фонд или индивидуальный инвестор, в любом случае рыночная логика у них всегда одна и та же", – пояснил Данияр Темирбеков.

Снижение "негатива"

При повышении ключевой ставки сокращается объем денежной массы на рынке и охлаждается совокупный спрос, что способствует снижению инфляции, отмечает ведущий аналитик управления аналитики BCC Invest Якуб Бейсембетов.

"Для фондового рынка это означает, что привлекательность безрисковых инвестиций, доходности которых напрямую зависят от процентных ставок, повышается. При таких условиях начинается отток капитала с рынка акций, что негативно отражается на котировках", – поясняет Якуб Бейсембетов.

Аналитик напомнил, что в 2022 году, когда инфляция в США достигла рекордных за 40 лет значений, наблюдался первый за последние 13 лет длительный медвежий рынок: индекс S&P 500 по итогам года снизился на 19%, NASDAQ – на 33%.

"Просадка наблюдалась почти во всех секторах, за исключением энергетического, который стал бенефициаром роста цен на нефть и другие энергоресурсы. Ежемесячные публикации данных по инфляции часто сопровождались всплеском волатильности на рынке", – комментирует Якуб Бейсембаев.

Казахстан не был исключением: в 2022 году инфляция в стране превысила 20%. Как и в других странах, это сопровождалось повышением базовой ставки, которая к концу года составляла 16.75%. Параллельно с этим за прошлый год снизился на 11.5% индекс KASE.

"Такие убытки действительно могут отрицательно сказаться на настроениях инвесторов. Однако, стоит отметить, что годовая инфляция по итогам марта снизилась, а с начала 2023 года котировки казахстанских компаний показывают более позитивную динамику. Есть вероятность, что большая часть негатива уже пройдена, и в данное время инвесторы с высоким риск-аппетитом потенциально могут стать бенефициарами роста", – предполагает Якуб Бейсембаев.

Традиционные скачки



Начальник Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Бауыржан Тулепов добавил, что высокая инфляция неудивительное явление для Казахстана. Бизнес и население уже адаптировались к ней.

"Казахстан все время независимости характеризуется как страна с ползучей инфляцией, с ежегодным темпом до 10% годовых, и риском ее периодического выхода в галопирующую зону (стремительный рост инфляции, – прим.ред) до 10-50% годовых. Так, только с начала нулевых галопирующие скачки у нас были в 2007 году, 2015 и 2022-2023 годах, тогда как в среднем с 2002 года годовая инфляция у нас составляет 8,9%", – поясняет Бауыржан Тулепов.

Тем не менее, стабильно высокая инфляция подталкивает к постоянному поиску возможностей по сохранению и сбережению своего капитала, в том числе на рынке ценных бумаг.

"Совсем другое дело, что фондовый рынок не в полной мере удовлетворяет этому запросу, отчасти из-за скудной ликвидности, а отчасти из-за недостаточно высокой финансовой грамотности населения", – подчеркивает Бауыржан Тулепов.

В любом случае, корреляция между ростом инфляции и поведением инвесторов на фондовом рынке присутствует. При шоках и возникновении рисков, таких как девальвация тенге, которые и ведут к высокой инфляции, инвесторы пытаются "сбежать" из рисковых инструментов, в особенности из тех, которые приносят основные доходы в тенге.

"Высокая инфляция, безусловно, создает повышенные риски для инвесторов на фондовом рынке, поскольку в таких условиях акции тяготеют к падению, нежели к росту. Это объясняется тем, что компании несут более высокие операционные издержки, которые далеко не всегда могут переносить на плечи своих потребителей, и которые, как правило, поглощают сами за счет снижения маржинальности бизнеса. К примеру, значительная, если не подавляющая часть акций не меняются в ценах на протяжении долгих лет", – комментирует Бауыржан Тулепов.

Высокая инфляция ухудшает риск-профиль биржевых компаний, и снижает их стоимость, а также приводит к дефициту качественных эмитентов на фондовом рынке. Более того, внутреннее производство в таких условиях проигрывает импорту.

"В результате получаем, что к отечественному фондовому рынку интерес как бы есть, но он не может быть удовлетворен, и большая часть домашних хозяйств остается либо в банковских депозитах, либо испытывает удачу на западном фондовом рынке или экзотических альтернативных инструментах", – резюмировал Бауыржан Тулепов.

Инвестинструменты против давления инфляции

Аналитик Якуб Бейсембетов говорит, что более благоприятный инвестиционный климат наступает уже после рецессии, когда экономический цикл переходит в фазу роста, и доходы снова растут.

"Исторически, наиболее распространенным инструментом хеджирования против инфляции является золото. По итогам 2022 года оно не потеряло в стоимости, а с начала 2023 года среди металлов оно наиболее выросло в цене. Показателен тот факт, что в данный момент объем покупок золота центральными банками бьет рекорды за последние 50 лет", – рассказывает Якуб Бейсембетов.

Ранее аналитики поделились, сможет ли золото стать защитой от инфляции.

"Если же рассматривать инвестиции в акции, есть сектор защитных бумаг, которые имеют стабильные показатели доходности и дивидендных выплат даже в периоды кризиса. Такие инвестиции дают сравнительно низкую доходность в периоды роста, но обеспечивают неплохую защиту в периоды рыночной просадки", – заключил Якуб Бейсембетов.

Данияр Темирбеков в свою очередь подчеркивает, что лучший рецепт против инфляции – сама инфляция. Поскольку, она приводит к повышению цен, и люди начинают стремиться к экономии.

В заключение отметим, что по мнению спикеров период высокой инфляции не может длиться долго. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ) глобальная инфляция может снизиться с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023, и далее до 4,3% в 2024 году, что все же будет превышать допандемийный уровень – 3,5%.



