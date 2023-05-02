Тарифы на воду могут измениться в Казахстане

На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов обратил внимание на перебои с водой даже в столице Казахстана, по его мнению, гражданам следует переходить на бережливое водопотребление, которого можно достичь при помощи повышения тарифов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина поручил министерствам нацэкономики, индустрии и экологии в течение месяца внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду. При этом он указал, что важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования.



"Сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой. Даже в столице отмечаются перебои с водой. В данном контексте особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду. Решению данной проблемы должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование". Алихан Смаилов

По его словам, эти моменты необходимо предусмотреть при подготовке нового Водного кодекса и программных документов.

Он напомнил, что перед властями стоит задача обеспечить 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года. Сейчас по республике доступ к централизованному водоснабжению составляет в городах 98%, в селах – 94%.

"Как отметил президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, к 2050 году Казахстан может войти в категорию стран, "крайне нуждающихся в воде". Сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тысяч наших граждан питьевой водой". Алихан Смаилов

Кроме того, как добавил премьер, имеется ряд системных проблем, которые еще не нашли своего решения. К примеру, в ряде регионов затягивается работа по строительству водоочистных сооружений. В Акмолинской области эта работа растянулась на 10 лет. Не везде своевременно начаты поисково-разведочные работы. В Карагандинской области только проводятся конкурсные процедуры. Остаются нерешенными вопросы завершения "долгостроев" по проектам питьевого водоснабжения.

"Яркие примеры – Эскулинский водовод в Улытауской области, Талапский водопровод в Кызылординской области, Пресновский водопровод и 2-я очередь Соколовского водопровода в Северо-Казахстанской области. Из-за их незавершенности около 220 тысяч человек не обеспечены централизованным водоснабжением". Алихан Смаилов

Множество случаев перебоев с водой возникают по причине изношенности инфраструктуры и ее несвоевременной модернизации.

"В апреле из-за порыва магистральной трубы на несколько дней без питьевой воды остался целый город Балхаш. В результате падения водонапорной башни село Андроновка Абайской области осталось без водоснабжения. Порыв в Семее оставил без воды более 70 домов. Также из-за аварии на магистральном трубопроводе без водоснабжения остались 11 населенных пунктов Акмолинской области. И это лишь некоторые данные только за один месяц. К решению всех этих проблем необходимо подходить комплексно". Алихан Смаилов

В связи с этим, помимо предложения по внедрению новой тарифной политики, он также поручил ответственным министерствам представить правительству перечень объектов с высоким риском аварийности и обеспечить завершение всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал, что в нескольких регионах страны наблюдается наименьший уровень охвата питьевой водой.