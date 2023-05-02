Аким Актобе проверил работы по ремонту дорог

Аким Актобе Мурат Журебеков проинспектировал работы по асфальтированию дорог. В настоящее время дорожные работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать заторов днем.

Как отмечено в сообщении городского акимата, градоначальник осмотрел ход работ по укладке асфальтового покрытия, проводимых по проспекту А. Молдагуловой и улице Сатпаева.

Подрядная организация ТОО "Нұрлы жол" ведет работы на участке проспекта А. Молдагуловой от улицы Мәңгілік ел до моста 5 микрорайона.

"Сегодня ночью мы укладываем первый слой асфальтового покрытия. Первый слой 6-полосной дороги протяженностью более 4 километров составляет 6 см крупнозернистого асфальта. Вторым слоем будет 5 см ЩМА. Просим жителей проявить терпение. Все колодцы на дороге будут подняты до уровня асфальтового покрытия. По завершении этих работ мы приступим к ремонту дороги по улице Есет батыра". Заместитель директора ТОО "Нұрлы жол" Улан Жаксыбаев

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Далее аким города осмотрел работы по асфальтированию улицы Сатпаева. Здесь работает ТОО "Капремстрой". Напомним, ремонт был начат в прошлом году, в текущем укладывают второй слой асфальтового покрытия на участке протяженностью 1200 метров.

Мурат Журебеков пообщался с жителями, прогуливавшимися по ночному городу, выслушал их предложения и пожелания. Прошелся по улице вместе с жителями, просившими нанести разметку на пешеходном переходе.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

"Во время проведения дорожных работ, мероприятий по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей. Актюбинцы часто поднимают вопросы касательно пешеходных переходов, установки дорожных знаков, светофоров. Необходимо дать рекомендации соответствующим органам", - отметил Мурат Журебеков, и дал соответствующие поручения отделу ЖКХ.