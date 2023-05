Жанибек Алимханулы пожелал удачи соотечественникам на ЧМ-2023 по боксу

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Жанибек Алимханулы пожелал удачи боксерам казахстанской сборной, которые в эти дни начали свои поединки за медали высшей пробы на ринге Ташкенте, на мировом первенстве. "Удачи, братья", эти слова напутствия выставил на своей странице чемпион мира.



В первый день состязаний честь Казахстана на ЧМ-2023 успешно представили два наших боксера, Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92). 2 мая на ринг Ташкента выйдут еще два члена казахстанской дружины. Сначала, Сагындык Тогамбай (86 кг) встретится с Натаном Нланду Мбели из Конго. Затем Санатали Тольтаев (63,5 кг) сразится с Ахмадом Штиви (Израиль).

