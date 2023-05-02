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Жанибек Алимханулы пожелал удачи соотечественникам на ЧМ-2023 по боксу

Бокс Пожелание Сборной РК Фото: Twitter/qazaqstyle
Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы обратился к представителям сборной Казахстана по боксу, которые стартовали на ЧМ-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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Жанибек Алимханулы пожелал удачи боксерам казахстанской сборной, которые в эти дни начали свои поединки за медали высшей пробы на ринге Ташкенте, на мировом первенстве. "Удачи, братья", эти слова напутствия выставил на своей странице чемпион мира.  

В первый день состязаний честь Казахстана на ЧМ-2023 успешно представили два наших боксера, Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92). 2 мая на ринг Ташкента выйдут еще два члена казахстанской дружины. Сначала, Сагындык Тогамбай (86 кг) встретится с Натаном Нланду Мбели из Конго. Затем Санатали Тольтаев (63,5 кг) сразится с Ахмадом Штиви (Израиль).

В свою же очередь Жанибек Алимханулы проводит последнюю подготовку к защите своего титула, которая состоится 13 мая в Калифорнии (США). Кандидатом на титул казахстанца является канадец Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО). 

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