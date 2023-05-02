В Алматинской области водитель сбил насмерть пешехода

Водитель утверждал, что переезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора, а женщина переходила дорогу на запрещающий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Минувшей ночью, 1 мая, в поселке Гульдала произошло ДТП.

Водитель Mitsubishi Galant ехал по Кульджинскому тракту в восточном направлении из Алматы в сторону области. В поселке Гульдала на перекрестке с улицей Казыбек би он допустил наезд на женщину 1981 года рождения.

Автомобиль пронес женщину несколько десятков метров. Водитель свернул на обочину, тело женщины вылетело с авто.

Она получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте до приезда медиков.

Обстоятельства ДТП выясняют дознаватели Алматинской области, они назначили экспертизы.

Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz



