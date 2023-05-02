У Казахстана есть скрытая зависимость от импорта – Жумагарин

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах заседания правительства РК 2 мая отметил, что по продуктам питания у Казахстана еще имеется скрытая зависимость от импорта, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что у правительства есть научно обоснованные нормы потребления, которые отражены в совместном приказе МНЭ и Минздрава от 2016 года.

"Они исходят из расчетов того, сколько человек потребляет. Производства в стране по этим продуктам питания недостаточно, чтобы нормы потребления были выдержаны. Какую-то часть товаров мы импортируем. Производство плюс импорт и минус экспорт – то, что остается в остатке, мы берем по нормам потребления и отсюда исходим. К самим нормам потребления есть вопросы. По некоторым продуктам люди потребляют больше, чем эти нормы говорят. По некоторым меньше. В целом, есть еще скрытая зависимость". Серик Жумангарин

Он отметил, что по сахару Казахстан обеспечивает себя на 50%, но с учетом того, что по сахарной свекле мы зависим от внешнего рынка на 90%.

5 апреля Министерство торговли и интеграции подготовило новые Правила взаимодействия государственных органов РК при введении мер, вводимых исходя из интересов национальной безопасности. Так, говорится, что уполномоченный орган на основании обращения заявителя проводит анализ по определению воздействия импорта товаров на национальную безопасность в течение 270 календарных дней.

