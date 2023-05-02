Оружие на 64 млн тенге сдали полицейским казахстанцы

2 мая 2023 года начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов на брифинге в ведомстве рассказал о ходе акции по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асылбек Идрисов отметил, что в текущем году акция проводится с 10 апреля. На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 млн тенге.

"На сегодня гражданами в органы полиции добровольно сдана 951 единица оружия, свыше 13 тыс. патронов к нарезному оружию на общую сумму 64 млн тенге. По предварительным данным, в Алматы, Абайской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях в связи с освоением выделенных денежных средств акция приостановлена", – отметил спикер.

По его словам, для сдачи оружия достаточно обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции.



Также Асылбек Идрисов призвал строго соблюдать технику безопасности. Крайне не рекомендуется разбирать, ломать и транспортировать найденные предметы вооружения.

Следует отметить, что граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной (ст. 287 УК РК) и административной ответственности (ст. 482 КоАП РК), если в их действиях не содержится состава иного правонарушения.



Сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 34 тыс. до 345 тыс. тенге (от 10 до 100 МРП) за каждую единицу. Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района.

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