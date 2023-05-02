Как выжить после укуса змеи

Встретив на своем пути змею, не стоит приближаться к ней. Не нужно делать резких движений, не пугать и не трогать ее. Однако бывает так, что змея все же укусила, сообщает Zakon.kz.

При укусе змеи быстро возникает отек, который может охватить всю конечность. Возможны сонливость, жажда и сухость во рту. Также могут появиться головокружение, тошнота, рвота, диарея, тахикардия.



"Надо действовать быстро, не поддаваясь панике. Следует обеспечить покой пострадавшего, обратиться за медпомощью и скорее транспортировать его в ближайшую больницу. Чем меньше двигается пациент, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность нужно зафиксировать", – советует врач-терапевт Наталья Зубарева.

Важно пить как можно больше жидкости. Место укуса надо обработать водой, хлоргексидином или перекисью водорода, затем наложить стерильную повязку, пишет "Вечерняя Москва".

"Ни в коем случае не жгут. Не пытайтесь самостоятельно найти противоядие: идея продезинфицироваться изнутри спиртосодержащим напитком не самая лучшая. После укуса змеи нужен антидот, который вам введут только в медучреждении", – говорит врач.

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