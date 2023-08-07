Что делать, если вас укусила змея? Самые опасные змеи Казахстана

Змеи – пресмыкающиеся, которых можно встретить практически в любой части нашей планеты. Казахстан – не исключение. Одни из чешуйчатых безобидны, другие же ядовиты и вызывают отравление. Zakon.kz собрал важную информацию о самых опасных их видах и правильном поведении при укусах.

Какие змеи обитают в Казахстане

На просторах Казахстана можно встретить около 20 видов змей. Причем только четыре из них ядовиты и могут нанести вред человеку. Остальные полностью безобидны, хоть и могут вызывать у некоторых страх или отвращение. На территории страны обитают чешуйчатые следующих семейств:

• удавы. К ним относят песчаных и восточных удавчиков, которые предпочитают пустынные и полупустынные области. Чаще их можно встретить в южных регионах страны;

• ужи. Это наиболее многочисленные представители чешуйчатых в стране, которые распространены по всей ее территории. К этому семейству относят медянок, полозов и стрел-змей. Некоторые из них достаточно агрессивны и имеют ядовитые железы, но не представляют для людей особой опасности;

• слепозмейки. Эти небольшие пресмыкающиеся ведут роющий образ жизни и на поверхности показываются редко;

• гадюковые. Именно эти представители чешуйчатых относятся к ядовитым.

Самые опасные змеи

Обыкновенная гадюка (Vipera berus). Небольшие (длиной до 65 см) змеи распространены по всему Казахстану. Обычно самки крупнее самцов. Чешуйчатое тело окрашено в разные оттенки: от красноватого до желтовато-коричневого. На спине выделяется зигзагообразная темная полоса. Гадюки легко приспосабливаются к любому рельефу и климату. Это и обусловливает их распространенность. Эти змеи не агрессивны и пытаются избегать встреч с человеком. Укус – крайняя мера. У человека он может вызвать рвоту, головокружение, обильное потоотделение и озноб. В редких случаях отмечаются тахикардия и снижение давления. В районе раны ощущается сильное жжение.

Степная гадюка (Vipera ursini). Размерами схожа с другими представителями семейства. Змеи этого вида могут быть черными, либо коричневыми. Из-за сельскохозяйственной деятельности количество этих пресмыкающихся резко уменьшается, они теперь отнесены к уязвимым видам. Яд степной гадюки не смертелен. Он вызывает повышение температуры и отек в области укуса. Симптомы у ужаленного проходят через несколько дней.

Гюрза. Это самый опасный, но и достаточно редкий вид змей на территории Казахстана. Ее также называют левантской гадюкой. Чаще всего они встречаются в засушливых, пустынных, приграничных с Узбекистаном зонах. Змеи селятся в оазисах, возле водоемов, где обитают в больших количествах птицы и мелкие грызуны. Длина взрослых особей достигает двух метров. Тело окрашено в разные оттенки коричневого цвета. На спине присутствуют темные пятна. Даже для профессиональных змееловов встреча с гюрзой большой риск. Почувствовав опасность, она атакует со скоростью 0,08 секунды. Это гораздо быстрее реакции человека. Яд разрушительно действует на красные кровяные тельца.

Щитомордник (Agkistrodon halys). Змеи среднего (длиной до 80 см) размера встречаются в западной части Казахстана. Кожа окрашена в коричневый или бурый цвет с выразительными темными пятнами. Их ареал обитания – пустыни и полупустыни, нагорья и степи. Также они селятся на берегах водоемов. Случается, что щитомордники переползают ближе к поселениям. В этом случае для проживания могут выбрать свалку или подвал. Для взрослых людей укус этой змеи не смертелен. Он вызывает кровотечение из раны и головную боль, но в течение недели обычно состояние здоровья нормализуется.

Опасна ли змея-стрела

Змея-стрела распространена на юге Казахстана. Ее длина составляет около 90 см. Окрас может быть буровато-серым, песочным или оливково-серым. Вдоль всего тела тянутся четыре темных полосы. Живут эти змеи в полупустынях и пустынях, встречаются в предгорьях. Активны стрелы в дневное время. Многие жители Казахстана знают легенду, что эти змеи очень быстрые и смертельно опасные: они бросаются на человека и успевают его укусить. Однако это лишь миф. Конечно, у змей-стрел имеются ядовитые железы, но зубы находятся глубоко в ротовой полости, поэтому они вряд ли могут нанести существенный вред.

Симптомы укуса ядовитой змеи

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В случае, когда змея чувствует опасность, независимо от того, является ли она ядовитой или нет, она может напасть на человека. Именно поэтому важно уметь различать следы укуса и знать симптоматику после атаки агрессивного пресмыкающегося. Отметины неядовитого чешуйчатого напоминают царапины. Ядовитые особи оставляют две расположенные рядом характерные точки-проколы, которые могут кровоточить. К другим возможным проявлениям, которые могут возникнуть позже, относятся следующие:



• наличие отечности и покраснения возле раны;

• появление ощущения жжения, болей возле укуса. Также может проявляться покалывание или наступать онемение конечности;

• увеличение слюно- и потоотделения;

• подергивания мышц и судороги;

• ощущение металлического привкуса во рту;

• нарушение зрения, сбивчивое дыхание и головокружение.

Правила оказания первой помощи при укусе

Статистика указывает, что ежегодно по всему миру змеи кусают более пяти миллионов человек, а погибает от этого около 125 тысяч. То есть не каждое нападение несет угрозу для здоровья и жизни, заканчивается летальным исходом. Однако не лишним будет изучить порядок действий при встрече с пресмыкающимся.

Обезопасить окружающих

Если после нападения змея не уползла, то лучше не дожидаться повторного броска и прогнать или убить ее. Для этого можно использовать палку или лопату. Также следует сделать фото пресмыкающегося для его последующей идентификации и записать точное время, когда произошел укус.

Обеспечить пострадавшему полную неподвижность

Пострадавшего нужно уложить на ровную поверхность и постараться обездвижить, наложить на укушенную конечность шину. Это необходимо, так как сокращение мышц приводит к усиленному кровотоку и яд быстрее всасывается в кровь, усиливая свое отравляющее действие.

Высосать яд из ранки

Делать это следует максимально аккуратно на протяжении 15-20 минут. Для этого лучше использовать шприц, спринцовку либо вакуумное устройство. В крайнем случае яд удаляется ртом. При этом риск для спасателя минимален.

Необходимые препараты

После удаления яда рану обрабатывают антисептиком, который не содержит спирта. Далее ее заклеивают пластырем и перевязывают. Также необходимо принять антигистаминное средство, либо сделать внутримышечный укол этого препарата. По возможности принимаются гормоны: дексаметазон или преднизолон.

Доставить в больницу

Это необходимо сделать в кратчайшие сроки. Квалифицированные медики определят вид змеи и введут специальную сыворотку. Действие препарата направлено на связывание и выведение яда из организма. Своевременная помощь минимизирует вероятность осложнений и значительного вреда.

Чего нельзя делать при укусе змеи

Чтобы минимизировать вред от яда змеи, важно действовать последовательно и спокойно. Причем нужно точно знать, что делать можно, а какие действия проводить нельзя.

Запрещается:

• накладывать кровоостанавливающий жгут. Такое действие приводит к нарушению артериального кровоснабжения и усилению некроза тканей в области укуса;

• обкладывать рану льдом;

• расширять укус разрезами. Непрофессиональное рассечение тканей может привести к случайному повреждению нервов или сосудов. В результате чего человек станет инвалидом или истечет кровью.

Для взрослого человека смертельно опасна встреча только с гюрзой. Однако в природе она маловероятна из-за небольшого количества особей. Чтобы избежать возможных осложнений, лучше оказать первую помощь и в кратчайшие сроки обратиться в медицинское учреждение.