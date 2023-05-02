Алматинцы стали чаще жаловаться на тараканов

Директор филиала "Национального центра экспертизы" Берик Баймурзинов подтвердил, что в Алматы растет количество жалоб на тараканы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Насчет тараканов я не могу предоставить статистику, но да, их количество увеличивается. Центр дезинфекции по Алматы – это специализированное государственное учреждение, которое использует современные препараты, они все в наличии. Наши специалисты полностью подготовлены, прошли курсы, имеют допуск к работе. Поэтому мы всегда готовы помочь жителям в борьбе с тараканами и клопами". Директор филиала "Национального центра экспертизы" Берик Баймурзинов

Журналисты также уточнили, действительно ли сейчас "бороться" с насекомыми сложнее, поскольку специальные аэрозоли и спреи уже не помогают.

"Есть доля правды в этом, поскольку любое живое существо проходит адаптацию к ядам. Поэтому постоянно меняются препараты, ежегодно разрабатываются новые", – ответил он.

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