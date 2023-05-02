Безопасно ли сидеть на траве после обработки от клещей

В Алматы подходит к концу первый этап противоклещевой обработки парков, скверов и лесных массивов. Специалисты рассказали, насколько безопасно находиться на природе после обработки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы – главный государственный санитарный врач Касымхан Алпысбайулы рассказал, что с начала эпидемиологического сезона текущего года в городе зарегистрировали только один лабораторно-подтвержденный случай клещевого энцефалита.

"Всего в медицинские организации обратились 356 пострадавших от укусов клещей, из них 187 дети. За аналогичный период прошлого года было 563 человека, 310 из которых – дети. То есть отмечается снижение количества пострадавших в 1,5 раза". Касымхан Алпысбайулы

Первый этап обработки в городе от клещей начался 29 марта. Специалисты обрабатывают лесные массивы, городские парки и скверы. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами акимат проведет повторную обработку в мае-июне.

"Противоклещевая обработка проводится инсекто-акарицидным препаратом "Фаворит В.К.Е.". Используется 0,4% рабочий раствор, который готовится строго по инструкции к этому препарату. Это дезинсекционный препарат, разрешенный для применения в нашей стране", – пояснил Касымхан Алпысбайулы.

Журналисты также поинтересовались, безопасно ли сидеть на траве после того, как территорию уже обработали.

"Препарат "Фаворит В.К.Е." является нервно-паралитическим ядом, который непосредственно действует на членистоногих. Поэтому сразу же после обработки насекомое парализует и через время оно умирает. Поэтому можно безопасно сидеть, если территория обработана специалистами", – заверил директор филиала "Национального центра экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Берик Баймурзинов.

В России сообщили о появлении клещей, переносящих новый вирус под названием Хасеки. Смогут ли они добраться до Казахстана, читайте по ссылке.