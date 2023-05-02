Талдыкорган атаковали змеи, бороться с ними некому

В течение последних двух недель жители новых микрорайонов и дачного массива "Красный камень" сталкиваются с нашествием змей. Встречаются не только безобидные ужи и полозы, но также ядовитые пресмыкающиеся, сообщает Zakon.kz.

Такому соседству горожане никак не рады. К примеру, жители микрорайонов на юго-западе областного центра боятся выпускать детей на игровые площадки. Проснувшиеся от зимней спячки змеи с удовольствием греются на солнышке, а некоторые в поисках тени даже заползают под игровые конструкции на площадках.



"Мы третий год арендуем здесь жилье. Летом, бывает, донимают комары, но со змеями столкнулись впервые. Моя дочь, спрыгивая с горки, едва не наступила на змею. Я подхватила ее на руки, не дав ей испугаться и понять, что произошло. Потом рассмотрела, что это был уж, хотя и довольно больших размеров (желтые пятнышки на голове)", – сказала талдыкорганка Дана Кадырлесова.

Другие родители рассказывали, что им пришлось встретиться с серыми в черное пятнышко змеями и сплошь черного цвета.

Кто первый проявляет агрессию?

Дачникам "Красного камня" приходится гораздо труднее. Они на каждом шагу в огороде могут столкнуться с неприятными "соседями", подняв, например, какой-нибудь настил, либо под кучей листвы или компоста. Вне дачных угодий их много в районе реки Балыкты. Такое впечатление, что они живут там как в воде, так и в прибрежных зарослях. От речки до огородов дачников рукой подать.

Фото: Zakon.kz

"Есть такое понятие – весенняя миграция. Это касается многих представителей дикой природы, в том числе и змей. Когда мы видим, как муравьи сплошным потоком на несколько десятков метров пересекают какую-то местность, это нас не пугает, а вызывает неподдельный интерес. А змеи сразу вызывают панику! И чаще люди первыми проявляют агрессию, пресмыкающиеся вынуждены лишь защищаться", – утверждает краевед Андрей Березин.

Он добавил, что на популяцию рептилий негативно влияет хозяйственная деятельность человека и изменение климата. Они вынуждены выживать и приспосабливаться к условиям.

"Ведь змеи, по своей сути, предпочитают не уползать от своей норы дальше ста метров. Однако отсутствие привычной пищи (в основном мышей-полевок) их может подтолкнуть к путешествию за свой ареал", – говорит Андрей Березин.

Не смотрите змее в глаза

Между тем биологи отмечают, что раз в 10-11 лет происходит большая миграция змей. Чаще всего это происходит по причине роста числа сородичей в определенном месте. Всплеск повышенной рождаемости змей случается из-за аномально жаркого лета. Поэтому они вынуждены осваивать новые территории. Последний раз так называемое нашествие пресмыкающихся в Талдыкоргане было зафиксировано в 2013 году.





"В нашем регионе обитают три вида ядовитых змей: гадюка обыкновенная, гадюка восточная степная и щитомордник. Первые две предпочитают песчаные и степные зоны, и крайне редко заползают в черту города. А вот щитомордник может стать частым гостем в городских джунглях", – прокомментировала ситуацию кандидат биологических наук Александра Литвинова.

По словам Литвиновой, весной щитомордники предпочитают дневной образ жизни, а с наступлением жары переходят на ночной. Если человек далек от познаний местной фауны, то он легко может перепутать щитомордника с пятнистым (или узорчатым) полозом.

"Они очень схожи по окрасу. Только по глазам можно определить, какая змея перед тобой: у щитомордника вертикальный зрачок, а у полоза круглый. Но лучше не рисковать и не пытаться заглянуть им в глаза, это опасно", – говорит Литвинова.

Полоз хоть и не ядовит, но может быть весьма агрессивен. Он может без причины напасть на человека, особенно, если находится не на земле, а на дереве. Его укус не смертельный, но весьма болезненный, и симптомы интоксикации схожи с укусом ядовитых змей.

Кто будет бороться со змеями?

Начальник отдела ветеринарии Жетысуской области Дархан Абильбаев заявил, что служба регулирует только численность бездомных кошек и собак в жилых массивах города, а дикие животные, тем более змеи – это не их спектр работы.

В инспекции лесного хозяйства Жетысуской области тоже сообщили, что этот вопрос не в их компетенции.

"Наше ведомство осуществляет контроль за безопасностью жизни представителей фауны в нацпарках, на особо охраняемых природных территориях, в лесхозах. А что происходит в черте города – это не к нам", – заявил руководитель отдела Дидар Байтелиев.

Также он добавил, что новые 6-й и 7-й микрорайоны построены там, где ранее была территория обитания разной живности, в том числе и змей.

"По сути, человек занял их место, вытеснил с привычного ареала обитания. Теперь приходится мириться с последствиями. Я уверен, что со временем змеи уйдут. А людям нужно больше знать о разных представителях животного мира, и не испытывать к ним неприязнь, не пытаться уничтожить, даже если они не вызывают симпатию", – сказал Байтелиев.

Службы дезинфекции и дератизации занимаются уничтожением вредных насекомых и мелких грызунов, в их функции отлов змей тоже не входит. Так что бороться с довольно неприятным и опасным соседством в Талдыкоргане, похоже, некому.