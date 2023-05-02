Фотограф из Дилдо снял айсберг фаллической формы и развеселил пользователей Сети

Фотограф Кен Претти, уроженец канадского городка под названием Дилдо, заметил необычное ледяное образование в море. После публикации фотографии пользователи Facebook начали соревноваться в остроумии, сообщает Zakon.kz.

Это был спокойный весенний день, когда канадский фотограф Кен Претти заметил девятиметровый айсберг интересной формы у восточного побережья острова Ньюфаундленд, сообщает The Guardian.



Когда он пролетел над ним на своем дроне, Претти понял, что ледяная громада имеет явное сходство с характерной частью мужского тела.

"Если смотреть с земли, то это было не совсем понятно. Но как только я направил туда дрон, оказалось, что это нереально похоже на... ну, вы понимаете". Кен Претти

Снимки фаллического айсберга, сделанные Претти, вызвали бурную реакцию в Facebook, где пользователи предположили, что айсберг, вероятно, скоро будет дрейфовать мимо бухты Дика, или предположили, что он может послужить льдом для "самого крепкого напитка".

По словам Претти, сходство было настолько заметным, что многие предположили, что изображение поддельное.

"Люди не верят, что оно настоящее. Они думают, что это фотошоп и все такое. Я могу сказать вам – айсберг настоящий". Кен Претти

Через день после того, как Кен Претти сфотографировал айсберг, его луковицеобразная верхушка обрушилась.

Претти признает, что название его родного города добавило юмора. Газета Toronto Star озаглавила свою статью об айсберге следующим образом: "Человек из Дилдо снял фаллический айсберг в заливе Консепшн".



"В наши дни все беспокоятся о росте цен. Но если этот айсберг может вызвать улыбку на лицах людей, это того стоит". Кен Претти

Айсберги давно привлекают туристов, которые стекаются на восточное побережье Ньюфаундленда в весенние месяцы, когда глыбы льда, отколовшиеся от ледяного шельфа Гренландии, дрейфуют вниз по Атлантическому океану.

Правительство Ньюфаундленда и Лабрадора ведет сайт Iceberg Finder. По данным сайта, в настоящее время мимо Ньюфаундленда проплывают 66 айсбергов.