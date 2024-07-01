Неправильное написание названия города Щучинска рассмешило пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Жительница города Щучинска Акмолинской области Яна Андреева обратила внимание на дорожный знак, в котором неверно указано написание названия города. Местный паблик разместил 30 июня на своей странице это видео.

"Шучучинск какой-то получился", – стали шутить пользователи Сети.

Помимо этого пользователи Сети обратили внимание, что название столицы Казахстана указано только на русском языке без перевода для зарубежных гостей.

"Это непереводимый набор букв?" – спрашивают они.

Ранее состоянием или вовсе отсутствием дорожных знаков возмутились жители города Костаная.