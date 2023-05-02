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В Узбекистане требуют ставить солнечные панели на крышах новых многоэтажек

солнечная панель на крыше Фото: pixabay
С 1 мая 2023 года в Узбекистане вводится требование установки солнечных панелей на не менее чем 50% свободной части крыш многоэтажных домов, сдаваемых в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz.

С 1 мая в стране запрещается выдача технических условий для подключения к сетям природного газа новым создаваемым тепличным хозяйствам и производителям цемента, кирпича и извести, сообщает Nuz.uz.

На всех заправочных станциях страны не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории покрывается посредством устанавливаемых в данных объектах солнечных панелей.

В рамках постановления главы государства от 16 февраля 2023 года при Минэнерго создали компанию "Яшил энергия" по установке на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций солнечных панелей. Она же будет эксплуатировать установки возобновляемых источников энергии малой мощности.

С 1 апреля 2023 года физические и юридические лица, поставившие установки возобновляемых источников энергии общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от уплаты налога на имущество – по данным установкам, земельного налога – по участкам, занятым данными установками, налога на прибыль – начисляемого на прибыль за электроэнергию, реализованную юридическими лицами для общей сети, со дня введения их в эксплуатацию – на срок три года, в случае их установки с системой накопления электрической энергии мощностью не менее 25% мощности устанавливаемых солнечных панелей – на срок до десяти лет.

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