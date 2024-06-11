Солнечные панели: как продавать электроэнергию государству

Ранее появилась информация о том, что отныне казахстанцы смогут устанавливать солнечные панели на своих домах. Однако у населения возникло много вопросов касательно "нововведения". Zakon.kz разбирался, в чем новшество и как продавать энергию государству.

Судя по публикациям в СМИ, речь идет о поправках в закон об использовании возобновляемых источников энергии, принятых Сенатом в первом чтении.

Граждане смогут устанавливать на свои дома панели мощностью до 200 киловатт, а полученными излишками электричества делиться с республиканской сетью на небезвозмездной основе. ИПшником при этом быть не обязательно – достаточно введенного статуса нетто-потребителя.

Однако сами граждане оказались немало удивлены "новинке". Хотя бы потому, что некоторые из них, как признались в комментариях, обзавелись солнечными панелями задолго до анонсированного "разрешения".

"Мы что, еще отчитываться должны, что ставим и не ставим в своем доме?" – спрашивали люди.

Хорошо забытое старое

Их вопросы мы переадресовали профильному органу – департаменту по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК.

Там подтвердили – никакого запрета на использование маломасштабных объектов ВИЭ домохозяйствами, малым и средним предпринимательством действительно не было и ранее:

"Это закреплено в законодательстве в сфере ВИЭ. В соответствии с Законом Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", физическому или юридическому лицу, обеспечивающему собственное потребление электрической энергии от объекта по использованию ВИЭ, предусмотрена продажа излишков электрической энергии".

Однако кое-что все-таки изменилось – проект закона предусматривает норму по увеличению установленной мощности со 100 киловатт, как было ранее, до 200.

"В целом, продажа излишков электрической энергии, вырабатываемой от маломасштабного объекта по использованию ВИЭ, и порядок подключения, в том числе предоставление соответствующих документов, регламентируется правилами купли-продажи электрической энергии для потребителей, утвержденными Министерством энергетики от 8 июля 2016 года под номером 309. При этом отмечаем, что соответствующие изменения и дополнения в рамках принятия закона будут внесены в вышеуказанные правила".

Мы нашли правила в следующей редакции.

Нетто-потребитель прикладывает к уведомлению следующие документы и информацию:

технические характеристики основного генерирующего оборудования объекта по использованию ВИЭ; копию схемы подключения объекта по использованию ВИЭ к электрическим сетям; прогнозные годовые объемы на 1 (один) год выработки электрической энергии с разбивкой по месяцам.

Для заключения договора купли-продажи электрической энергии нетто-потребитель предоставляет в энергоснабжающую организацию следующие документы:

копию удостоверения личности (для физических лиц);

учредительные документы (для юридических лиц);

копию паспорта на двунаправленный прибор учета электрической энергии с копией соответствующего сертификата о поверке;

банковские реквизиты.

Почему такая мощность?

Потому что механизм ориентирован, в первую очередь, на покрытие собственных нужд и разгрузку общей сети, а не на бизнес. И на эти цели мощность в 200 киловатт сочли вполне достаточной.

"Вместе с тем мощность использования малых ВИЭ обсуждалась с представителями, работающими в данной сфере, проводились встречи с участниками рынка ВИЭ, учитывались мнения экспертов и опыт других стран мира", – подчеркнули в департаменте.

Что насчет многоквартирных домов?

Установить можно, но по согласованию с ОСИ.

"Вместе с тем для подключения объекта к электрическим сетям и продажи излишков энергии в любом случае нужно установить двунаправленный прибор учета электрической энергии".

В завершение в департаменте по возобновляемым источникам энергии подчеркнули, что вносимые поправки в части развития маломасштабных ВИЭ и дополнительные стимулирующие меры будут способствовать увеличению количества нетто-потребителей в нашей стране, ведь новые поправки позволят не только покрывать собственные нужды, но и продавать излишки в сеть. Что привлекательно для потребителя как минимум с точки зрения окупаемости оборудования.