Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал момент удара молнии в телевизионную башню "Кок-Тобе" в Алматы. В АО "Казтелерадио" рассказали, повлияло ли природное явление на работу телебашни, сообщает Zakon.kz.
Национальный оператор РК в области телерадиовещания напомнил, что молния ударила в радиотелевизионную станцию "Кок-Тобе" 30 апреля 2023 года.
"Телевизионная башня не пострадала и работает в штатном режиме. Никакие технические проблемы зафиксированы не были", – говорится в сообщении АО "Казтелерадио".
Как отмечается, телерадиовещание осуществляется без помех и сбоев.
Видео, как в телебашню "Кок-Тобе" попала молния, снял фотограф Дмитрий Доценко, и разместил ролик в TikTok.
@dots_foto Вчера снял видео, как в телебашню Коктобе попала молния ⚡ #алматы #almaty #koktobe #коктюбе #коктобе ♬ оригинальный звук - dots_foto
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