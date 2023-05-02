Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал момент удара молнии в телевизионную башню "Кок-Тобе" в Алматы. В АО "Казтелерадио" рассказали, повлияло ли природное явление на работу телебашни, сообщает Zakon.kz.

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