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Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы

Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал момент удара молнии в телевизионную башню "Кок-Тобе" в Алматы. В АО "Казтелерадио" рассказали, повлияло ли природное явление на работу телебашни, сообщает Zakon.kz.

Национальный оператор РК в области телерадиовещания напомнил, что молния ударила в радиотелевизионную станцию "Кок-Тобе" 30 апреля 2023 года.

"Телевизионная башня не пострадала и работает в штатном режиме. Никакие технические проблемы зафиксированы не были", – говорится в сообщении АО "Казтелерадио".

Как отмечается, телерадиовещание осуществляется без помех и сбоев.

Видео, как в телебашню "Кок-Тобе" попала молния, снял фотограф Дмитрий Доценко, и разместил ролик в TikTok.

@dots_foto Вчера снял видео, как в телебашню Коктобе попала молния ⚡ #алматы #almaty #koktobe #коктюбе #коктобе ♬ оригинальный звук - dots_foto


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