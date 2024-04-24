Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Фото: скриншот видео/Instagram/shavarev_
Во время небольшого дождя 24 апреля 2024 года в Алматы молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе. Момент успел запечатлеть местный фотограф Александр Шаварев, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал на странице в Instagram.
Комментаторы единогласно подчеркивают, что кадры хоть и страшные, но красивые.
- Ух ты, как удачно получилось молнию словить!
- Как удачно пойман момент! Красиво и страшно.
- Ого, страшно красиво. Такой кадр.
- Отличные кадры! Очень здорово!
- Главное, чтобы теперь как в Дубае не получилось.
- Самая высокая точка Алматы и работает как громоотвод, – пишут пользователи Сети.
Стоит отметить, что непогода в городе, по прогнозам синоптиков, продлится до 28 апреля.
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