Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы

Фото: скриншот видео/Instagram/shavarev_

Во время небольшого дождя 24 апреля 2024 года в Алматы молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе. Момент успел запечатлеть местный фотограф Александр Шаварев, сообщает Zakon.kz.

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