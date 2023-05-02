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Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Беларусь

Александр Лукашенко Фото: пресс-служба президента Беларуси
В Беларусь все чаще стали проникать диверсанты, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых ведомств, сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси поручил правительству и силовому блоку подготовить "серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов", сообщает пресс-служба Лукашенко.

Президент указал, что хотел бы услышать "исчерпывающие предложения по противодействию" диверсионным группам.

Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Беларуси "остается сложной", так как "около страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе".

В январе Госпогранкомитет республики заявил, что в 2022 году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций.


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