Токаев планирует посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял посла Казахстана Ерлана Байжанова. На встрече, в том числе, обсудили запланированную в этом году поездку главы Казахстана в Беларусь, сообщает Zakon.kz.

"В ходе встречи глава белорусского государства уделил особое внимание официальному визиту президента Республики Казахстан Касым–Жомарта Токаева в Беларусь, планируемому в третьем квартале текущего года", – говорится в сообщении МИД РК, опубликованном 4 марта.

Лукашенко подчеркнул, что "такие государства, как Беларусь и Казахстан, должны иметь самые продвинутые отношения".

Визит Токаева послужит дальнейшему развитию казахско–белорусского экономического сотрудничества, значительному росту взаимной торговли, промышленной кооперации, числа совместных предприятий и инвестиционных проектов.

"Я уверен, что тот миллиард, который мы достигли в товарообороте, после этого визита окажется просто смешным. Потому что наши дружественные страны, находящиеся в интеграционных объединениях, обладают огромным потенциалом", – сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко отметил активную международную деятельность Казахстана под руководством Токаева. В 2024 году Казахстан председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. В июле этого года на саммите ШОС, который пройдет в Астане, Беларусь рассчитывает стать полноправным членом этой международной организации.

Президент Беларуси заявил, что режим санкций оказывает влияние на международную торговлю, в том числе на отношения Беларуси и Казахстана. В связи с чем Лукашенко заверил, что Беларусь готова находить направления сотрудничества, которые не будут создавать проблем для Казахстана.

"Вы должны знать, что мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям в интересах вашего государства", – сказал белорусский лидер.

Посол Казахстана Ерлан Байжанов, с момента начала работы в Беларуси посетивший многие крупные предприятия в регионах страны, отметил высокий уровень технологического развития белорусской промышленности, а также заинтересованность белорусских компаний в расширении сотрудничества с казахстанскими партнерами.

"Практически в каждом регионе Беларуси есть несколько компаний, которые мы хотели бы видеть работающими в Казахстане", – сказал Байжанов.

Речь идет о локализации производства, в этой сфере накоплен хороший опыт. В Казахстане уже реализуются кооперационные проекты по совместному производству сельскохозяйственной, автомобильной и иной специальной техники.

По мнению посла, для реализации долгосрочных инвестиционных проектов может потребоваться поддержка со стороны государства и финансовых институтов. В связи с этим на встрече он предложил обсудить идею создания совместного фонда промышленной кооперации.

В 2024 году в наших странах будут отмечать 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а в следующем году – 80-летие Великой Победы. Это общая история, объединяющая народы Казахстана и Беларуси. 84 казахстанца получили звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные на белорусской земле.

21 февраля Токаев с рабочим визитом посетил Россию. В Казани он принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего". Помимо этого, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

