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Минздрав обновил перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию

В Казахстане обновили перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию Фото: pixabay
Вступил в силу приказ министра здравоохранения, которым внесены изменения в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 7141 наименований лекарственных средств. В прежней редакции перечня в него входило 7230 препаратов. Таким образом, порядка 89 наименований были исключены.

Как отметили в Министерстве здравоохранения РК ранее были внесены внесены поправки в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, где определены критерии по формированию перечня лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, которые предусматривают поэтапное дерегулирование цен на лекарства.

"Таким образом, начался вывод безрецептурных лекарственных средств в оптовом и розничном сегменте из-под государственного регулирования имеющих более 3-х торговых наименований лекарственных средств в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН) и более 3-х производителей торговых наименований в рамках одного МНН", - сообщили в Минздраве.

Приказ введен в действие с 1 мая 2023 года.

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