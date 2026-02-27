Минздрав обновит перечень лекарств, цены на которые регулируются государством

Министерство здравоохранения подготовило поправки в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках установленной процедуры пересмотра данных, проводимой дважды в год, и сформирован по состоянию на 15 января 2026 года на основе зарегистрированных рецептурных препаратов, включая лекарственные средства, имеющие регистрацию в рамках Евразийского экономического союза.

По информации Минздрава, проект предусматривает утверждение перечня из 5684 регистрационных удостоверений лекарственных средств, цены на которые будут регулироваться государством на оптовом и розничном уровнях.

В министерстве отметили, что корректировка перечня направлена на формирование сбалансированной ценовой политики с опорой на актуальные данные по рецептурному отпуску лекарств, зарегистрированных в Казахстане и в рамках интеграционного пространства.

Предполагается, что принятие приказа позволит обеспечить стабильность ценовой политики на фармацевтическом секторе, а также предотвратить необоснованный рост цен на лекарственные средства.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 марта.