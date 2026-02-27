#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Право

Минздрав обновит перечень лекарств, цены на которые регулируются государством

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 14:15 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках установленной процедуры пересмотра данных, проводимой дважды в год, и сформирован по состоянию на 15 января 2026 года на основе зарегистрированных рецептурных препаратов, включая лекарственные средства, имеющие регистрацию в рамках Евразийского экономического союза.

По информации Минздрава, проект предусматривает утверждение перечня из 5684 регистрационных удостоверений лекарственных средств, цены на которые будут регулироваться государством на оптовом и розничном уровнях.

В министерстве отметили, что корректировка перечня направлена на формирование сбалансированной ценовой политики с опорой на актуальные данные по рецептурному отпуску лекарств, зарегистрированных в Казахстане и в рамках интеграционного пространства.

Предполагается, что принятие приказа позволит обеспечить стабильность ценовой политики на фармацевтическом секторе, а также предотвратить необоснованный рост цен на лекарственные средства.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане хотят упростить доступ сельчанам и жителям малых городов к микрокредитованию и лизингу
16:53, Сегодня
В Казахстане хотят упростить доступ сельчанам и жителям малых городов к микрокредитованию и лизингу
Минздрав обновил перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию
15:47, 02 мая 2023
Минздрав обновил перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию
В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения
14:37, 06 августа 2024
В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: