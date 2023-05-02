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Судоисполнители смогут налагать и снимать аресты на авто в онлайн-режиме

Судоисполнители будут налагать и снимать аресты с авто в онлайн-режиме Фото: pexels
Со 2 мая 2023 года судебные исполнители будут налагать и снимать аресты на автотранспортные средства электронным способом в считаные минуты. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает Zakon.kz.

По его словам, разработчиками проекта выступили министерство юстиции, республиканская палата частных судебных исполнителей, министерство внутренних дел, комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

"С внедрением данного проекта исключается бумажный документооборот между судебными исполнителями и органами внутренних дел, снятие ареста с автотранспортных средств будет производится автоматически, в считаные секунды после онлайн оплаты, а также исключается человеческий фактор в обработке постановлений судебных исполнителей".Талгат Уали

Кроме того, добавил он, отпадает необходимость обращения к судебным исполнителям о направлении в органы внутренних дел постановления о снятии обременений с автотранспортных средств после онлайн оплаты, так как все необходимые действия будут произведены автоматически в электронном формате.

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