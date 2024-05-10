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Законодательство РК

Как не попасть на уловки лже-судоисполнителей

Мошенник, обман, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:46 Фото: pexels
Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали на брифинге 10 мая рассказал, что делать, если поступил звонок от мошенников, которые требуют погасить задолженность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, такого рода мошенничества участились. 

"Лже-сотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, в противном случае предупреждают о блокировке счетов, имущества и т.д. Если вам поступил такой звонок или пришло сообщение, рекомендуем самостоятельно проверить информацию на официальных сайтах Министерства юстиции, Республиканской и региональной палаты частных судебных исполнителей, а при необходимости позвонить в банк", – сказал Уали. 

По его словам, для проверки сведений о наличии исполнительного производства нужно в поисковике интернет-браузера написать АИС ОИП, далее выбрать вкладку "Реестр должников и запретов" и ввести только свой ИИН. Аналогичный поиск можно осуществить через приложение "АИС ОИП".

"Если вы являетесь должником, там выйдет информация по вашей задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон. Если вы не являетесь должником, то оранжевым цветом выйдет надпись "По запросу ничего не найдено". Это означает, что никто не мог и не сможет наложить арест на ваши счета и имущество. Доверяйте только официальным источникам, не передавайте данные неизвестным лицам", – рассказал спикер.

Талгат Уали подчеркнул, что для дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 119 или 8 (7172) 58-00-58.

30 апреля 2024 года в Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о новой схеме мошенников.

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