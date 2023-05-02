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В Казахстане планируют изменить требования к управляющим пенсионными активами

пенсии, активы, управление Фото: unsplash
Агентство по развитию и регулированию финансового рынка подготовило проект постановления, в котором предлагается внести дополнительные изменения в требования к управляющим пенсионными активами, сообщает Zakon.kz.

В частности указывается, что для осуществления управления пенсионными активами управляющий инвестиционным портфелем должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие у управляющего инвестиционным портфелем акционера, владеющего (имеющего возможность голосовать) десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем и являющегося резидентом Республики Казахстан или организацией-нерезидентом Республики Казахстан, обладающей долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "ВВВ" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговой оценкой аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service;

- также с даты включения в реестр управляющих, должны отсутствовать факты систематического манипулирования на рынке ценных бумаг (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) управляющим инвестиционным портфелем и (или) его руководящих работников. 

Кроме этого, внесено изменение в части лимитов инвестирования.

"Лимиты инвестирования пенсионных активов в финансовые инструменты, указанные в приложении к Требованиям, устанавливаются инвестиционной декларацией, за исключением финансовых инструментов, указанных в пункте 11 приложения к Требованиям, суммарный размер инвестиций в которые не превышает трех процентов стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем", - говорится в проекте постановления.

С полным перечнем требований, изменениями и текстом постановления можно ознакомиться на сайте Открытые НПА. Документ находится на публичном обсуждении до 18 мая 2023 года.

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Редакция Zakon.kz
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