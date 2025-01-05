В АРРФР предлагают пересмотреть требования к доходности пенсионных активов
В частности, разработчики предлагают внести дополнения в Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
В документе говорится, что управляющий инвестиционным портфелем формирует за счет пенсионных активов один и (или) несколько видов инвестиционных портфелей:
- консервативный портфель: за счет пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от срока выхода на пенсию;
- умеренный портфель: за счет пенсионных активов вкладчиков, срок выхода на пенсию которых превышает три года;
- рискованный портфель: за счет пенсионных активов вкладчиков, срок выхода на пенсию которых превышает тринадцать лет.
При этом управляющий инвестиционным портфелем для каждого вида инвестиционного портфеля разрабатывает инвестиционную декларацию, а также эталонные портфели на основе композитных индексов, параметры которых определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Также предусматривается, что суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, составляет:
- до 30% от стоимости пенсионных активов консервативного портфеля, находящегося в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем;
- до 60% от стоимости пенсионных активов умеренного портфеля, находящегося в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем;
- до 80% от стоимости рискованного портфеля пенсионных активов, находящегося, в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем.
Риск показатель инвестиционного портфеля (стандартное отклонение) не превышает риск показатель композитного индекса (стандартное отклонение) за последовательные 12 месяцев.
Кроме того, в Правила добавлена новая глава, которая определяет порядок действий управляющего инвестиционным портфелем в случае добровольного возврата пенсионных активов.
В документе говорится, что для добровольного возврата активов управляющий инвестиционным портфелем уведомляет уполномоченный орган, ЕНПФ и кастодиана, осуществляющего учет и хранение пенсионных активов, не позднее 60 календарных дней до планируемой даты возврата и одновременном размещении соответствующего объявления на корпоративном интернет-ресурсе.
Управляющий инвестиционным портфелем возвращает в полном объеме пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении в виде денег в доверительное управление Нацбанку РК.
При этом он должен возместить в полном объеме отрицательную разницу.
Возврат производится на основании акта приема-передачи пенсионных активов, который содержит следующие сведения:
- полное наименование управляющего инвестиционным портфелем;
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера управляющего инвестиционным портфелем;
- остаток денег на счетах в национальной и (или) иностранной валюте;
- расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов на конец дня, предшествующего дате передачи пенсионных активов;
- иные возможные сведения, которые относятся к пенсионным активам, передаваемым управляющим инвестиционным портфелем единому накопительному пенсионному фонду.
Акт приема-передачи составляется на дату передачи пенсионных активов в 4 экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру для управляющего инвестиционным портфелем, подписывается руководителем исполнительного органа и главным бухгалтером управляющего инвестиционным портфелем.
В обосновании к проекту сказано, что документ разработан в целях пересмотра требований по минимальному уровню доходности пенсионных активов в целях совершенствования процедур возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющими компаниями, и минимальным значением доходности пенсионных активов.
Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 января 2025 года.