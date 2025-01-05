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Право

В АРРФР предлагают пересмотреть требования к доходности пенсионных активов

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 14:47 Фото: Zakon.kz
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработчики предлагают внести дополнения в Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

В документе говорится, что управляющий инвестиционным портфелем формирует за счет пенсионных активов один и (или) несколько видов инвестиционных портфелей:

  • консервативный портфель: за счет пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от срока выхода на пенсию;
  • умеренный портфель: за счет пенсионных активов вкладчиков, срок выхода на пенсию которых превышает три года;
  • рискованный портфель: за счет пенсионных активов вкладчиков, срок выхода на пенсию которых превышает тринадцать лет.

При этом управляющий инвестиционным портфелем для каждого вида инвестиционного портфеля разрабатывает инвестиционную декларацию, а также эталонные портфели на основе композитных индексов, параметры которых определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Также предусматривается, что суммарный размер инвестиций за счет пенсионных активов в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, составляет:

  • до 30% от стоимости пенсионных активов консервативного портфеля, находящегося в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем;
  • до 60% от стоимости пенсионных активов умеренного портфеля, находящегося в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем;
  • до 80% от стоимости рискованного портфеля пенсионных активов, находящегося, в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем.

Риск показатель инвестиционного портфеля (стандартное отклонение) не превышает риск показатель композитного индекса (стандартное отклонение) за последовательные 12 месяцев.

Кроме того, в Правила добавлена новая глава, которая определяет порядок действий управляющего инвестиционным портфелем в случае добровольного возврата пенсионных активов.

В документе говорится, что для добровольного возврата активов управляющий инвестиционным портфелем уведомляет уполномоченный орган, ЕНПФ и кастодиана, осуществляющего учет и хранение пенсионных активов, не позднее 60 календарных дней до планируемой даты возврата и одновременном размещении соответствующего объявления на корпоративном интернет-ресурсе.

Управляющий инвестиционным портфелем возвращает в полном объеме пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении в виде денег в доверительное управление Нацбанку РК.

При этом он должен возместить в полном объеме отрицательную разницу.

Возврат производится на основании акта приема-передачи пенсионных активов, который содержит следующие сведения:

  • полное наименование управляющего инвестиционным портфелем;
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера управляющего инвестиционным портфелем;
  • остаток денег на счетах в национальной и (или) иностранной валюте;
  • расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов на конец дня, предшествующего дате передачи пенсионных активов;
  • иные возможные сведения, которые относятся к пенсионным активам, передаваемым управляющим инвестиционным портфелем единому накопительному пенсионному фонду.

Акт приема-передачи составляется на дату передачи пенсионных активов в 4 экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру для управляющего инвестиционным портфелем, подписывается руководителем исполнительного органа и главным бухгалтером управляющего инвестиционным портфелем.

В обосновании к проекту сказано, что документ разработан в целях пересмотра требований по минимальному уровню доходности пенсионных активов в целях совершенствования процедур возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющими компаниями, и минимальным значением доходности пенсионных активов.

Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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