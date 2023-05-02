Топ-10 мест, где не рады прекрасной половине человечества

Практически в каждой стране есть женщины, которые не довольны своим положением в обществе, либо считают, что их права ущемляют. Но есть страны, где женщинам по-настоящему сложно жить и даже находиться в качестве туриста. Что это за страны, выясняла редакция Zakon.kz.

Казалось бы, в современном обществе женщины давно отстояли равные с мужчинами права, в том числе и на безопасность. Однако на всех уголках земного шара постоянно проходят феминистические протесты, участницы которых не слишком поменяли свои требования за последние сто лет. Ведь есть страны, где не только мнение, но и жизнь женщины совершенно нечего не значит.

Азия – лидер печального списка

550 экспертов фонда The Thomson Reuters, оценивавшие ситуацию с насилием и дискриминацией во всем мире, пришли к выводу, что самая сложная ситуация в Индии. Именно в этой стране специй, ярких сари и слонов часты случаи сексуального насилия над женщинами и принуждения их к рабскому труду. Еще несколько лет назад Индия была на 4-й позиции, но сегодня она возглавляет список опасных для женщин стран. Ежегодно там совершаются 12 млн абортов, доступ к образованию есть лишь у 10 % женщин, а около полутора миллиона торгующих собой девушек - а это почти половина - не достигает 16 лет.

За минувшее столетие в стране без вести пропали около 50 млн женщин. В Индии факты изнасилований, преследований, нападений на девушек, а также детские браки не кого не удивляют, и заставляют думать, что к коровам в стране относятся лучше, чем к женщинам.

Рядом с Индией в этом печальном рейтинге — Афганистан. Это страна и для приезжих мужчин не очень приятная, а для женщин тем более. По данным ЮНИСЕФ, 80% афганских девочек выдают замуж несовершеннолетними, каждая одиннадцатая роженица умирает, 91% женщин сталкивается с физическим и сексуальным насилием, 87% неграмотны. С приходом к власти талибов, без того ужасная ситуация ухудшается. Сегодня в Афганистане женщинам запрещено работать, учиться и ходить по улице с открытым лицом и без мужчин в сопровождении. Правозащитники отмечают, что в Афганистане женщины и весь народ переживают один из самых мрачных моментов в жизни целого поколения.

В соседнем Пакистане есть особые по отношению к женщинам законы. Около 1000 женщин в год становятся жертвами "убийств чести", причем мужья, убившие жен или сестер за измену или даже подозрение в ней, чаще всего несут минимальное наказание или не несут его вовсе. 90 % пакистанок страдают от ежедневных унижений, образование есть только у 17%, а если повезет устроиться на работу — зарплата будет на 80% ниже, чем у мужчины на той же должности.

Африканский континент

В Африке изобилие стран, население которых живет за чертой бедности. Не все местные отличаются культурой и уважительным отношениям к гостям. В Конго процветает сексуальное насилие, каждый час ему подвергаются 48 женщин. То есть в сутки насилуют 1152 жительницы страны.

В Сомали ситуация не лучше. На образование могут рассчитывать около 1% женщин, 86% недоедают, каждая 14-я умирает при родах, а в больницах рожают лишь 9%.

Кению терроризирует группировка "Аш-Шабаб", похищающая туристок с целью выкупа и продающая их в сексуальное рабство.

В Марокко много карманников, но женщин подстерегают и другие опасности: предложение показать дорогу заблудившейся в хаосе переулков одинокой туристке грозит обернуться насилием.

Арабский восток и Латинская Америка

В Саудовской Аравии местные женщины и иностранки не должны появляться на публике без мужчины, который должен ее сопровождать. На страже этого закона - шариатская гвардия. Гвардейцы патрулируют улицы и следят за соблюдением "приличий" в одежде и поведении.

Туристическая жемчужина ОАЭ – Дубай, очень толерантный город. Но из уважения к местным обычаям в общественных местах принято одеваться скромно. Так же стоит помнить, что где то в провинциальных городах страны барышень, в одиночку сидящих в кафе, едущих в такси или просто гуляющих, местные могут принять за распутниц, готовых на все.

Багамские острова лидируют по количеству сексуальных преступлений среди всех стран Карибского бассейна.

На Ямайке небезопасно даже в отелях: около 12 туристок в год сталкиваются с домогательствами и насилием прямо в гостиницах.