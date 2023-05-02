Кто возместит ущерб после пожара в многоэтажном доме
Жильцы одной из пострадавших квартир произвели ремонт за счет собственных средств, имеют есть все подтверждающие ущерб документы, а так же фото и видеодоказательства ущерба. Они задались вопросом: кто им компенсирует нанесенный ущерб и каким образом взыскать с виновника материальную компенсацию?
В МЧС РК ответили, что согласно статье 58 закона "О гражданской защите" физические и юридические лица вправе требовать возмещения ущерба в связи с повреждением или уничтожением их имущества вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью физических или юридических лиц.
"Возмещение вреда (ущерба), причиненного физическим и юридическим лицам чрезвычайными ситуациями техногенного характера, производится причинителем вреда (ущерба) добровольно или по решению суда", - говорится в ответе.
При этом вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, подлежит возмещению за счет причинителя вреда в полном объеме в соответствии с законодательством республики.
Не подлежат возмещению:
- временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости, а также незаконно построенные объекты;
- ценная одежда, предметы роскоши либо изготовленные из драгоценных металлов, предметы, имеющие художественную ценность.
В МЧС также отметили, что ущерб, причиненный имуществу физических и юридических лиц, которое на момент возникновения чрезвычайных ситуаций было застраховано, подлежит возмещению в порядке, определенном гражданским законодательством РК, за счет средств страховщика.
В свою очередь страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право требовать возмещения страховой выплаты с причинителя ущерба в пределах осуществленной страховой выплаты.