Два человека пострадали в пожаре в многоэтажном доме Караганды

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Караганде, спасены 10 человек, двоих госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, в 17:53 поступило сообщение о пожаре в мкр. Гульдер-1. В квартире на восьмом этаже горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 6 кв. м. Пожар ликвидирован в 18:26.

"Силами огнеборцев с использованием спасательных колпаков спасены 10 человек, из них трое детей. Эвакуированы 12 человек, из них двое детей. Двух жителей из горящей квартиры доставили в больницу для дальнейшего осмотра", – говорится в сообщении.

На месте пожара работали 30 человек личного состава и восемь единиц техники ДЧС.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Нуринском районе Астаны по ул. 201 в компьютерном клубе произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений посетители клуба самостоятельно вышли на улицу.