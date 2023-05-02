Капитализация фондового рынка Казахстана уменьшилась в марте

Капитализация фондового рынка за март сократилась на на 0,3 трлн тенге или 0,8%, составив к 1 апреля 34,8 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

С начала 2023 года капитализация снизилась на 2,1%, Капитализация рынка акций также уменьшилась в марте на 1,4% или 0,3 трлн тенге до 21,6 трлн тенге, такие данные представило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Индекс KASE в марте 2023 года напротив показал незначительную положительную динамику, прибавив 0,1% до 3 351,2 пунктов.

Объем торгов акциями в марте текущего года составил 16 млрд тенге, уменьшившись относительно февраля 2023 года сразу на 44% или 12 млрд тенге.

Рынок корпоративных облигаций в марте 2023 года увеличился всего на 0,1% или 6 млрд тенге до 13,3 трлн тенге. При этом с начала 2023 года произошло снижение на 1,1 трлн тенге.

Объем первичного рынка корпоративных облигаций в марте составил 143 млрд тенге, улучшив показатели февраля более чем наполовину. Рост составил 59% или 53 млрд тенге.

При этом, объем торгов корпоративными облигациями на KASE за март вырос на 52% до 171млрд тенге.

Государственный долг, торгуемый на KASE, в марте 2023 года вырос на 1,3% или 0,3 трлн тенге до 22,8 трлн тенге.

"Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам марта 2023 года составил 461 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 2% или 9 млрд тенге. Также объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг снизился на 8% или на 31 млрд тенге до 345 млрд тенге", – говорится в сообщении АРРФР.

Отмечается, что марте продолжился рост количества инвесторов. Количество субсчетов выросло на 10,7% до 679 512 субсчетов. С начала 2023 года рост на 23,5% или 129,2 тысяч субсчетов.

Приросли в марте и активы профессиональных участников рынка ценных бумаг. На 1 апреля 2023 года они составили 601 млрд тенге, увеличившись 0,7%. Рост с начала года – 3,7%.