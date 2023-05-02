Почему Казахстан поддержал резолюцию по сотрудничеству ООН и Совета Европы

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров 2 мая рассказал, почему Казахстан поддержал резолюцию о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, сообщает Zakon.kz.

26 апреля на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке была принята резолюция "Сотрудничество между ООН и Советом Европы". Она, по словам Айбека Смадиярова, на регулярной основе рассматривается Генеральной Ассамблеей ООН с 2000 года в рамках пункта повестки дня по сотрудничеству ООН с региональными организациями. Резолюция всегда принималась без голосования на консенсусной основе. Но именно в этом году во вступительную часть внесли пункт о необходимости укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы в связи с вызовами, стоящими перед Европой после агрессии России против Украины, а до этого – против Грузии и прекращения членства России в Совете Европы.

"Это была цитата, которая была включена в преамбулярную часть. Авторы документа – Ирландия и Исландия. Они выдвинули и в ходе предварительных консультаций - прежде, чем принять резолюцию проводятся предварительные консультации. На этих консультациях они не смогли прийти к единому знаменателю с российскими коллегами. Естественно, делегация России запросила именно по этому параграфу отдельное голосование. По итогам отдельного голосования преамбулярный параграф был поддержан 81 голосом "за", 10 – "против" и 48 воздержавшихся. Учитывая политизированность данного пункта делегация Казахстана воздержалась при голосовании именно этого пункта". Айбек Смадияров

В ходе голосования по резолюции в целом делегация Казахстана голосовала "за". Потому что резолюция о сотрудничестве между ООН и Советом Европы и все 38 пунктов, которые входят в эту резолюцию, по словам Смадиярова, посвящены именно сотрудничеству двух международных организаций, но "никак не вопросу между Россией и Украиной".

"Голосование Казахстана по данной резолюции не отражает нашу позицию относительно российско-украинского конфликта, которая ранее нами неоднократно обозначалась, в том числе в рамках голосования на Генеральной Ассамблее ООН. Казахстан убежден, что такие резолюции не способствуют взаимопониманию сторон, а только усугубляют кризис и углубляют разделительные линии. В целом, считаем, что площадка ООН должна быть главным инструментом для диалога и переговоров, а не местом конфронтации государств". Айбек Смадияров

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