МИД РК поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН о мире в Газе

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана приветствует принятие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, сообщает Zakon.kz.

Заявление ведомство опубликовало 18 ноября 2025 года:

"Высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов Америки и президента Дональда Трампа, а также других стран, внесших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня".

Как уточнили в МИД, принятие резолюции является важнейшим шагом в направлении урегулирования ситуации в секторе Газа, восстановления доверия между сторонами и продвижения к прочному миру на Ближнем Востоке.

"Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы "двух государств для двух народов", предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного государства Палестина". Пресс-служба МИД РК

Далее отмечено, что в рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, включая ключевых посредников процесса, и к дальнейшему вкладу в международные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, повышение гуманитарной поддержки населения и создание условий для долгосрочного политического процесса.

