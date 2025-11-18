#АЭС в Казахстане
События

МИД РК поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН о мире в Газе

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 18:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана приветствует принятие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, сообщает Zakon.kz.

Заявление ведомство опубликовало 18 ноября 2025 года:

"Высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов Америки и президента Дональда Трампа, а также других стран, внесших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня".

Как уточнили в МИД, принятие резолюции является важнейшим шагом в направлении урегулирования ситуации в секторе Газа, восстановления доверия между сторонами и продвижения к прочному миру на Ближнем Востоке.

"Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы "двух государств для двух народов", предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного государства Палестина".Пресс-служба МИД РК

Далее отмечено, что в рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, включая ключевых посредников процесса, и к дальнейшему вкладу в международные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, повышение гуманитарной поддержки населения и создание условий для долгосрочного политического процесса.

8 ноября 2025 года МИД размещал заявление о намерениях между правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США о сотрудничестве в экономической сфере.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
