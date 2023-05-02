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Токаеву передали спецпослание от Макрона

принял министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта. Фото: akorda.kz
2 мая Касым-Жомарт Токаев принял министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, приветствуя дипломата, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-французских отношений и высказал уверенность в том, что его первый визит в нашу страну придаст новый импульс стратегическому партнерству во всех сферах.

"Вы прибыли со специальным посланием от президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция – наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, во время встречи собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Токаев выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.

В свою очередь Оливье Бешт поблагодарил президента за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.

"Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш Президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с Вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство", – сказал министр-делегат.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева.

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