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Законодательство РК

76 казахстанцев находятся в cекторе Газа

Казахстанцы Израиль Палетстина Фото: pixabay
По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в МИД РК он рассказал, что 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Но, к сожалению, 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через контрольно-пропускной пункт Рафат временно приостановлена. 

"Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через пункт Рафат. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе 500 человек в день. А также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран. А это около 7 тысяч человек. На сегодня, по нашим данным, в секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек".Айбек Смадияров

При этом есть определенные требования как у египетской стороны, так и у израильской к выезду членов семей иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию по вышеуказанным требованиям. Это совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей.

"Соответственно, некоторые из наших граждан не готовы выехать из сектора Газа из-за невозможности вывоза членов семей. Мы всячески ускоряем и делаем все, чтобы эвакуация граждан Казахстана произошла как можно раньше, однако не всегда все зависит от нас. Этот военно-дипломатический кризис пытается решить практически весь мир".Айбек Смадияров

Израиль все еще продолжает свою операцию на территории сектора Газа – по данным представителей здравоохранения Газы, в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев в центральной части анклава погибли по меньшей мере 33 человека.

Число погибших палестинцев в войне между Израилем и ХАМАСом достигло 9448 человек по данным Министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом в секторе Газа. На оккупированном западном берегу более 140 палестинцев были убиты в результате насилия и израильских рейдов.

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