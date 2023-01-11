МИД рассказал о казахстанцах, попавших в трудовое рабство за рубежом

11 января 2023 года в кулуарах правительства официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что двое казахстанцев попали в трудовое рабство за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Двое граждан Казахстана, по его словам, попали в трудовое рабство в так называемом "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.

"В конце декабря прошлого года они выходили на связь с нашим посольством в Таиланде. Их родители тоже обратились к нам с просьбой найти их. Что можем сказать? Это не первый случай". Айбек Смадияров

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что несколько месяцев назад в такую же ситуацию попала другая казахстанка - Анель Бермаганбетова попала в трудовое рабство в Лаосе. Ей вернуться оттуда помогали всей страной.

"Сейчас ситуация непростая, там нужно содействие не только госорганов, но и неправительственных организаций. Это не первый случай. Там не только граждане Казахстана, а с разных стран. Поэтому вопрос требует комплексного решения. Тем не менее, вопрос на особом контроле у нашего посольства в Таиланде. Консул разговаривал с этими ребятами. Пока они не выходили на связь в этом году. Надеемся, что вопрос решится положительно". Айбек Смадияров

В заключение он рекомендовал казахстанцам, прежде чем выезжать за рубеж на работу, ознакамливаться с условиями контрактов.

"Хотелось бы предупредить наших граждан - прежде чем выезжать за рубеж на работу, очень внимательно изучать все контракты. Потому что это ваша личная ответственность, которая может выйти вам боком". Айбек Смадияров

21 августа 2022 года стало известно, что казахстанка Анель Бермаганбетова попала в трудовое рабство в Лаосе. По ее словам, туда она попала обманным путем. Родным казахстанки пришлось обратиться в полицию, посольство Вьетнама, Таиланда и МИД Лаоса. Было заведено уголовное дело.

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26 августа Анель Бермаганбетова, попавшая в трудовое рабство в Лаосе, вернулась домой.