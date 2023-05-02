Мойщик окон погиб в Астане, сорвавшись с седьмого этажа

Рабочий, мывший окна на фасаде девятиэтажного здания в столице, сорвался вниз и скончался от полученных травм на месте, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 1 мая. В 17:33 в службу "103" поступило сообщение о том, что при проведении высотных работ в жилом комплексе, а именно помывке окон снаружи здания, сорвался с альпинистского снаряжения мужчина, 1988 г.р.

В пресс-службе ДЧС города Астаны отмечают, что ежегодно с приходом тепла отмечается рост подобных несчастных случаев как с детьми, так и порой со взрослыми.

"Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности при мытье окон. Также только с начала года в столице зарегистрировано три случая падения детей из окон". Пресс-служба ДЧС города Астаны

Ранее в Астане загорелся детский сад.

