В Астане загорелся детский сад

Фото: Zakon.kz

2 мая в Астане загорелась крыша детского сада. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям столицы рассказали Zakon.kz, что всех детей вывели до прибытия пожарных.

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