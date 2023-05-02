В Астане загорелся детский сад
Фото: Zakon.kz
2 мая в Астане загорелась крыша детского сада. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям столицы рассказали Zakon.kz, что всех детей вывели до прибытия пожарных.
В сообщении ДЧС сказано, что пожарные подразделения выехали по адресу ул. Хлудова, 1 из-за сообщения, что горит детский сад.
По прибытию огнеборцев установлено, что горит кровля детского сада.
Фото: Telegram/astanovka98
"Незамедлительно пожарные приступили приступили к поиску людей. Со слов администрации всех детей вывели до прибытия пожарных".Пресс-служба ДЧС Астаны
На месте вызова работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова.
Ранее стало известно, что в Алматы за розжиг костра в Иле-Алатауском национальном природном парке оштрафовали 38-летнего мужчину на сумму 345 тысяч тенге.
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