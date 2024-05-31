В Астане погиб крановщик, сорвавшийся с высоты

В столице оператор башенного крана сорвался с высоты при спуске и от полученных травм скончался, передает Zakon.kz.

В ДП города Астаны подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Проводится следствие, назначены необходимые экспертизы.

На основании статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Костанае из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик.