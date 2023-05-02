Вопросы управления многоквартирными домами обсудили в правительстве

Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что соответствующее поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля текущего года, передает пресс-служба премьер-министра.

На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тыс. многоквартирных жилых домов (МЖД). За прошедшие три года на новые формы управления перешли свыше 45 тыс. МЖД.

В ходе обсуждения членами Совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.

На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.

Ранее стало известно, что правительство лишилось ряда функций.