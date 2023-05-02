Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, ВСУ отложили контрнаступление из-за погоды
Фото: Facebook/Верховна Рада України
Верховная Рада Украины признала придуманный в стране термин "рашизм" официальным и назвала его государственной идеологией России. Глава КГБ Беларуси доложил Лукашенко о значительном обострении обстановки вокруг страны, сообщает Zakon.kz.
- Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 дней.
- Верховная Рада Украины признала придуманный в стране термин "рашизм" официальным и назвала его государственной идеологией России, передает Telegram-канал "Политика страны".
- Путин по видеосвязи принял участие в открытии трамвайных путей в Мариуполе.
- Конечная цель специальной военной операции в том, чтобы исключить угрозу со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет следить, чтобы ее оружие не использовалось для ударов по России.
- Песков о словах Шольца: там нет таких возможностей, Киев уже стреляет по территории РФ.
- Глава КГБ Беларуси доложил Лукашенко, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг страны.
- Западные СМИ пишут, что переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.
- В МИД России отметили, что им не поступала информация о какой-либо встрече по зерновой сделке.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления.
- Плохие погодные условия не позволяют ВСУ начать контрнаступление, сообщил посол Украины в Лондоне каналу Sky News.
- Посол США в Китае Николас Бернс оценил переговоры президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, телефонный разговор двух лидеров, состоявшийся 26 апреля по инициативе Киева, является "хорошим первым шагом".
- Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова заявила в интервью Vice, что Россия не отменяет и не заменяет украинское гражданство для сирот из Донбасса.
- США скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи, передали уже почти все, о чем та просила для контрнаступления, сообщили в Белом доме.
- Минобороны Дании заявило, что предоставит Украине военную помощь на 230 миллионов евро. Об этом говорится на сайте ведомства.
- Швейцария не будет разрешать реэкспорт своего оружия в Украину, пока парламент не примет соответствующего решения — постпред в ООН.
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