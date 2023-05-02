Ситуация в Украине: Рада продлила военное положение, ВСУ отложили контрнаступление из-за погоды

Фото: Facebook/Верховна Рада України

Верховная Рада Украины признала придуманный в стране термин "рашизм" официальным и назвала его государственной идеологией России. Глава КГБ Беларуси доложил Лукашенко о значительном обострении обстановки вокруг страны, сообщает Zakon.kz.

Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 дней.

Верховная Рада Украины признала придуманный в стране термин "рашизм" официальным и назвала его государственной идеологией России, передает Telegram-канал "Политика страны".

Путин по видеосвязи принял участие в открытии трамвайных путей в Мариуполе.

Конечная цель специальной военной операции в том, чтобы исключить угрозу со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет следить, чтобы ее оружие не использовалось для ударов по России.

Песков о словах Шольца: там нет таких возможностей, Киев уже стреляет по территории РФ.

Глава КГБ Беларуси доложил Лукашенко, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг страны.

Западные СМИ пишут, что переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая.

В МИД России отметили, что им не поступала информация о какой-либо встрече по зерновой сделке.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления.

Плохие погодные условия не позволяют ВСУ начать контрнаступление, сообщил посол Украины в Лондоне каналу Sky News.

Посол США в Китае Николас Бернс оценил переговоры президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, телефонный разговор двух лидеров, состоявшийся 26 апреля по инициативе Киева, является "хорошим первым шагом".

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова заявила в интервью Vice, что Россия не отменяет и не заменяет украинское гражданство для сирот из Донбасса.

США скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи, передали уже почти все, о чем та просила для контрнаступления, сообщили в Белом доме.

Минобороны Дании заявило, что предоставит Украине военную помощь на 230 миллионов евро. Об этом говорится на сайте ведомства.

Швейцария не будет разрешать реэкспорт своего оружия в Украину, пока парламент не примет соответствующего решения — постпред в ООН. Читайте также В Польше заявили о намерении требовать репарации с России Премьер-министр Новой Зеландии высказался о независимости от Великобритании Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Беларусь

Следите за новостями zakon.kz в: