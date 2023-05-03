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В России из-за подрыва сошли с путей несколько грузовых вагонов

В России из-за подрыва сошли с путей несколько грузовых вагонов Фото: cargolk.rzd.ru
Новый подрыв железнодорожных путей произошел в Брянской области, сообщает Zakon.kz.

Из-за взрыва с путей сошли и опрокинулись несколько вагонов грузового поезда. На место направлены сотрудники спецслужб, передает РБК.

В РЖД сообщили, что "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда".


Как пишет Telegram-канал Baza, в результате взрывов никто не пострадал. Основной состав также повреждений не получил - опрокинутые вагоны были отцеплены и поезд отправился дальше.

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