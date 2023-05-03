В России из-за подрыва сошли с путей несколько грузовых вагонов

Новый подрыв железнодорожных путей произошел в Брянской области, сообщает Zakon.kz.

Из-за взрыва с путей сошли и опрокинулись несколько вагонов грузового поезда. На место направлены сотрудники спецслужб, передает РБК.

В РЖД сообщили, что "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда".





Как пишет Telegram-канал Baza, в результате взрывов никто не пострадал. Основной состав также повреждений не получил - опрокинутые вагоны были отцеплены и поезд отправился дальше.