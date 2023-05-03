"ПСЖ" отстранил Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию
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Как пишет RMC, руководство приняло решение наказать игрока за поездку в Саудовскую Аравию, не согласованную с тренером Кристофом Галтье и футбольным советником Луишем Кампушем.
Месси не сможет играть или тренироваться, и ему не будут платить зарплату в течение этих двух недель.
1 мая на фоне слухов об уходе Месси из ПСЖ стало известно, что нападающий прилетел в Саудовскую Аравию.
Месси является амбассадором туризма в Саудовской Аравии. В рамках проекта он посетил арабскую страну после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (1:3).
В конце апреля в "Барселоне" заявили, что хотят открыть музей Месси рядом со своим стадионом "Ноу Камп".