"ПСЖ" отстранил Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию

Французский гранд "ПСЖ" наложил санкции на Лионеля Месси. Руководство клуба приняло решение вывести 35-летнего аргентинского форварда из основного состава на две недели, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет RMC, руководство приняло решение наказать игрока за поездку в Саудовскую Аравию, не согласованную с тренером Кристофом Галтье и футбольным советником Луишем Кампушем.

Месси не сможет играть или тренироваться, и ему не будут платить зарплату в течение этих двух недель.

1 мая на фоне слухов об уходе Месси из ПСЖ стало известно, что нападающий прилетел в Саудовскую Аравию.

Месси является амбассадором туризма в Саудовской Аравии. В рамках проекта он посетил арабскую страну после поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (1:3).

В конце апреля в "Барселоне" заявили, что хотят открыть музей Месси рядом со своим стадионом "Ноу Камп".