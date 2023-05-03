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Вредные выбросы с завода зафиксировали экологи Мангистау

Вредные выбросы с завода зафиксировали экологи Мангистау Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области экологи обнаружили факт выброса в атмосферу слабоазотной кислоты, сообщает Zakon.kz.

На заводе по производству аммиачных удобрений произошла авария. Аварийная остановка производства привела к выбросу в атмосферу слабоазотной кислоты, передает InAktau.

"По причине аварийной остановки произошло нарушение технологического режима производства АО "КазАзот". Департаментом экологии по Мангистауской области будет назначена внеплановая проверка по представлению региональной специализированной природоохранной прокуратуры по указанному факту". Пресс-служба департамента экологии Мангистауской области

Экологи предоставят результаты проверки после проведения экспертиз, сообщили в ведомстве.

Ранее во время сварочных работ при монтаже на скважине месторождения Жетыбай Мангистауской области произошел хлопок, отчего один работник скончался, второй госпитализирован.

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