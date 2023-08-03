В Караганде экологи оштрафовали предприятие за вредные выбросы

Карагандинские экологи наложили штраф на местное предприятие за использование неисправного оборудования, предназначенного для очистки загрязняющих атмосферу выбросов, сообщает Zakon.kz.

Поводом для внеплановой проверки предприятия ТОО "Олжас" послужило обращение жителя города. По обращению карагандинца на место выехали сотрудники департамента экологии Карагандинской области. Оказалось, что руководство частной компании нарушает сразу две нормы закона: использует неисправное оборудование, предназначенное для очистки вредных выбросов в атмосферу и не утилизирует медицинские отходы, которые скопились на территории предприятия, пишет E-Karaganda.

Нарушения стали поводом для штрафов. Их предприятию выписали сразу два, на общую сумму 310 500 тенге.

"Всего было проведено две проверки - вторая после того, как было выдано предписание. Однако на момент второй проверки нарушения, которые требовалось устранить согласно предписанию, устранены не были. Был составлен протокол по статье 462 части 3 КоАП и материалы были направлены в Специализированный межрайонный административный суд". Пресс-служба департамента экологии Карагандинской области

Кроме того, отмечают в ведомстве, департамент экологии региона направил материалы проверок в суд с требованием приостановить деятельность в части эксплуатации печи-инсинератора ТОО "Олжас" до устранения выявленных нарушений.

Ранее в карагандинском Центре оказания специальных социальных услуг для детей произошло массовое отравление воспитанников. Один ребенок скончался, еще 12 детей были госпитализированы.