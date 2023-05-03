Со спутника отслеживают места лесных пожаров в ЗКО

В Западно-Казахстанской области специалисты территориальной инспекции и лесного хозяйства отслеживают пожары с помощью спутникового оборудования, сообщает Zakon.kz.

Для предотвращения лестных пожаров, которые участились в последнее время в регионе, сотрудники департамента по ЧС выявляют места незаконного розжига костров. Дежурство несут три вида патруля: конный, пеший и речной, передает 24kz.

За последний месяц к ответственности привлечены 29 жителей Уральска. Общая сумма выписанных штрафов превышает полтора миллиона тенге. Все суммы были оформлены за разжигание костров в местах отдыха и в дачных массивах пригорода Уральска.

Для предотвращения лесных и степных пожаров специалисты используют спутниковую систему мониторинга.

"Ведется спутниковый мониторинг через геопортал по термоточкам по выявлению возникновения лесных пожаров. Напоминаем жителям области, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и санитарных правил в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 367, где предусмотрен штраф от 30 тысяч до 5 миллионов тенге". Альфия Жангирова, главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО

С начала года в Западно-Казахстанской области случилось два лесных и более 20 степных пожаров.

В Костанае начался суд над Асхатом Жакашевым, бывшим директором Басаманского лесхоза, где в сентябре 2022 года пожар уничтожил более 40 тыс. гектаров леса.

